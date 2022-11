Najvišji kitajski varnostni organ pozval k zatrtju protestov

Peking/London, 29. novembra - Najvišji kitajski varnostni organ, osrednja komisija za politične in pravne zadeve, je danes pozvala k zatrtju "sovražnih sil", potem ko so ljudje v večjih mestih protestirali proti strogi kitajski politiki preprečevanja širjenja novega koronavirusa in zahtevali več političnih svoboščin, poroča francoska tiskovna agencija AFP.