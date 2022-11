Na ulicah kitajskih mest več policije, a brez novih shodov

Peking, 29. novembra - Kitajska policija je od ponedeljka v prestolnici Peking in velemestih, kot so Šanghaj, Guangzhou in Hangzhou, okrepila prisotnost na ulicah. S tem je preprečila ponovitve shodov, na katerih so protestniki čez konec tedna izražali nasprotovanje strogi vladni politiki preprečevanja širjenja novega koronavirusa, poročajo tuje tiskovne agencije.