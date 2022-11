Na vrhu gospodarstva o povezovanju, digitalizaciji in zelenem prehodu

Brdo pri Kranju, 29. novembra - Gospodarstveniki in politiki so se na današnjem vrhu gospodarstva razgovorili na temo, kakšno gospodarstvo želimo imeti leta 2030. Izpostavili so nujnost povezovanja, digitalizacije in zelenega prehoda. Gospodarski minister Matjaž Han je dejal, da gospodarstvo daje energijo državi, ta pa mora poskrbeti za stabilno poslovno okolje.