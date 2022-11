Na vrhu gospodarstva novi razvojni cilji, v zraku rešitve za energetsko draginjo

Brdo pri Kranju, 29. novembra - Na Brdu pri Kranju so se na vrhu gospodarstva zbrali vodilni gospodarstveniki. Uvodoma so si zastavili nove razvojne cilje do leta 2030, v zraku pa je predvsem sprejemanje ukrepov za energetsko draginjo pri velikih porabnikih. Minister za infrastrukturo Bojan Kumer je za danes napovedal uredbo za določitev referenčne nabavne cene elektrike.