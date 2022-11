V Kranjski Gori v drugi krog Henrika Zupan in Blaž Veber

Kranjska Gora, 20. novembra - V Kranjski Gori se bosta v drugem krogu pomerila Henrika Zupan in Blaž Veber, ki sta kandidirala s podpisi volivcev. Po delnih neuradnih rezultatih in preštetih skoraj vseh glasovnicah je Henrika Zupan dobila 37,92 odstotka glasov in Veber 27,77 odstotka. Volilna udeležba je bila 57,84-odstotna.