Zunanji ministri nordijskih in baltskih držav obiskali Ukrajino

Kijev, 28. novembra - Zunanji ministri Estonije, Finske, Islandije, Latvije, Litve, Norveške in Švedske so danes obiskali Ukrajino, da bi izrazili solidarnost s to državo in njenimi prebivalci. Gre za najštevilčnejšo delegacijo na visoki ravni, ki je obiskala Kijev, odkar se je februarja začela ruska invazija, poroča nemška tiskovna agencija dpa.