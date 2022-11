Britanski zunanji minister v Kijevu napovedal novo pomoč Ukrajini

Kijev, 25. novembra - Britanski zunanji minister James Cleverly je med današnjim obiskom v Kijevu napovedal novo pomoč Ukrajini, ki vključuje reševalna vozila in podporo žrtvam spolnega nasilja s strani ruskih vojakov. Do obiska je prišlo dva dneva po ruskem obstreljevanju kritične infrastrukture v Ukrajini, ki ga je Cleverly obsodil in državi zagotovil podporo.