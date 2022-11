V Evropskem parlamentu drevi odprtje razstave o Tartiniju

Bruselj, 29. novembra - Ob 330. obletnici rojstva v Piranu rojenega skladatelja in violinista Giuseppeja Tartinija bodo danes v Evropskem parlamentu v Bruslju uradno odprli razstavo o tem glasbeniku, ki je živel med letoma 1692 in 1770. Pri pripravi razstave, ki bo na ogled do petka, je sodelovalo vseh osem evropskih poslancev iz Slovenije.