Leto 2022 bo Tartinijevo leto

Ljubljana, 2. decembra - Vlada je na današnji seji leto 2022 razglasila za Tartinijevo leto. Prihodnje leto bo namreč minilo 330 let od rojstva skladatelja in violinista Giuseppeja Tartinija v Piranu. Razglasitev Tartinijevega leta je namenjena spodbudi zasnov programov, od področja glasbene ustvarjalnosti do raziskovanja in glasbenega izobraževanja.