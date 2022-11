V Stolovniku pri Brestanici končujejo drugo etapo prenove ceste

Brestanica, 28. novembra - V Stolovniku pri Brestanici so te dni končali drugo etapo prenove nekaj več kot 600-metrskega cestnega odseka in hkratno gradnjo večnamenske poti. Mestno občino Krško so omenjena dela stala skoraj 600.000 evrov, za prenovljeni cestni odsek pa še pripravljajo dokumentacijo za prevzem in komisijski pregled, so sporočili s krške občine.