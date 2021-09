V Brestanici prva etapa prenove ceste proti ribnikom Mačkovci in cestna zapora

Brestanica, 6. septembra - V Brestanici bodo danes začeli prvo etapo prenove ceste proti Stolovniku oz. ribnikom. Prenova bo potekala na odseku od križišča cest za Anže in Stolovnik do konca naselja Gorica. Omenjeni cestni odsek bo zato do predvidoma konca januarja prihodnje leto zaprt. Začasni obvoz bodo za zdaj uredili skozi naselje Gorica, so sporočili s krške občine.