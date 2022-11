Slovenija bo prispevala sredstva za obnovo doma za rehabilitacijo v Ukrajini

Ljubljana, 25. novembra - Zunanje ministrstvo je podprlo projekt za dokončanje obnove doma za rehabilitacijo v Ukrajini, za katerega bo namenilo 133.939 evrov pomoči. S projektom bo Slovenija pomagala zagotoviti zmogljivosti za primerno oskrbo in rehabilitacijo 90 otrok, invalidov in mladih s posebnimi potrebami, so danes sporočili z ministrstva.