Tedenski pregled - Slovenija od 25. 11. do 1. 12.

Ljubljana, 2. decembra - Referendumska nedelja je prinesla potrditev vseh treh novel zakonov o vladi, o dolgotrajni oskrbi in RTVS. Neuspeh predlagateljice referendumov SDS in podpornikov je v delu desne sredine sprožil razmislek o nujnosti samorefleksije. Vlada je z uredbo omejila cene elektrike za večja podjetja, pripravlja pa nove ukrepe za pomoč gospodarstvu.

PETEK, 25. novembra

BRUSELJ - Notranja ministrica Tatjana Bobnar je po zasedanju notranjih ministrov EU zagotovila, da je slovenska policija pripravljena na vstop Hrvaške v schengensko območje na operativni in strateški ravni. Glede akcijskega načrta za upravljanje migracij na Zahodnem Balkanu, ki ga bo pripravila Evropska komisija, pa je poudarila pomembnost njegovega izvajanja v praksi.

LJUBLJANA - Na zahtevo ministra za okolje in prostor Uroša Brežana so izvedli notranjo revizijo poslovanja podnebnega sklada. V Dnevniku so prišli do končnega poročila revizije, ki je obremenjujoče do prejšnjega ministra Andreja Vizjaka. Že pred revizijo so na ministrstvu prekinili izvajanje enega ukrepa in pogodbo z družbo HESS.

BRUSELJ - Evropska komisija je odobrila vstop španske družbe Gonvarri v lastništvo idrijske skupine Hidria. Španci so 42-odstotni delež družbe H&R, krovne lastnice Hidrie, kupili od družine Svetlik, z ostalimi pomembnimi slovenskimi delničarji pa bodo prevzeli skupni nadzor nad družbo.

LJUBLJANA - Mesečna proizvodnja električne energije v Sloveniji je bila oktobra ob obsežnem remontu Nuklearne elektrarne Krško in izklopu Termoelektrarne Šoštanj iz elektroenergetskega sistema najmanjša v zadnjih 19 letih, v medletni primerjavi pa je upadla za več kot polovico, je objavil statistični urad. Okrnjena je bila tudi poraba elektrike, vseeno pa se je oktobra močno povečala uvozna odvisnost Slovenije.

MIREN/KOMEN - Konec tedna je stekla obnova gozdov, poškodovanih v julijskem požaru na Krasu. Zgorelo je 3600 hektarjev površin, letos naj bi posadili 18.000 dreves. Prvi dan so jih sadili predstavniki podjetij, ki so podprla akcijo obnove Krasa, dan kasneje pa prostovoljci.

LJUBLJANA - Ob mednarodnem dnevu boja proti nasilju nad ženskami so se vrstili pozivi h krepitvi ničelne tolerance do takšnega nasilja ter k učinkovitejšemu ukrepanju. Na prvi nacionalni konferenci na to temo so poudarili pomen sodelovanja nevladnih organizacij in državnih inštitucij.

LJUBLJANA - Zunanje ministrstvo je podprlo projekt za dokončanje obnove doma za rehabilitacijo v Ukrajini, za katerega bo namenilo 134.000 evrov pomoči. S projektom bo Slovenija pomagala zagotoviti zmogljivosti za primerno oskrbo in rehabilitacijo 90 otrok, invalidov in mladih s posebnimi potrebami.

LJUBLJANA - Društvo novinarjev Slovenije je letošnjo nagrado za življenjski prispevek k razvoju slovenskega novinarstva podelilo novinarki Jane Sonji Grizila. Med nagrajenci so bili še novinarji Dnevnika Ervin Hladnik Milharčič, Radia Slovenija Tita Mayer, POP TV Neža Steiner in Alenka Marovt ter RTV Slovenija Urška Henigman in Neža Prah Seničar.

SOBOTA, 26. novembra

LJUBLJANA - Okoliščine za dosego končnega dogovora o normalizaciji odnosov med Beogradom in Prištino so naklonjene kot še nikoli, je v pogovoru za STA ocenil slovenski posebni odposlanec za Zahodni Balkan Anžej Frangeš. Meni tudi, da je sedaj prava priložnost, da EU na vrhu decembra BiH podeli status kandidatke za članstvo, za kar se zavzema Slovenija.

LJUBLJANA - V stranki Gibanje Svoboda so napovedali, da ne bodo več uporabljali družbenega omrežja Twitter. Po njihovih navedbah se je sprevrgel v družbeno omrežje, ki so ga določene skupine zlorabile za poglabljanje polarizacije, širjenje lažnih novic, žalitev in sovražnega govora.

RUKA - Smučarski skakalec Anže Lanišek je zmagal tekmi svetovnega pokala.

NEDELJA, 27. novembra

LJUBLJANA - Volivci so na referendumih, ki jih je predlagala SDS, prepričljivo potrdili uveljavitev novel zakonov o vladi, o dolgotrajni oskrbi in o Radioteleviziji Slovenija (RTVS). Po delnih neuradnih izidih je novela zakona o RTVS dobila okoli 62,6 odstotka glasov, zakon o dolgotrajni oskrbi, ki zamika uveljavitev zakona za eno leto na leto 2024, okoli 62,1 odstotka, zakon o vladi, ki prinaša dodatna tri ministrstva, pa okoli 56,5 odstotka udeležencev. Volilna udeležba je bila približno 42-odstotna.

LJUBLJANA - Predstavniki vladne koalicije so bili z izidi referendumov zadovoljni. Po mnenju predsednika vlade in Gibanja Svoboda Roberta Goloba je to jasno sporočilo politiki, da ni izvoljena za blokiranje dela države, ampak da dela v korist državljanov. Izrazil je upanje, da opozicija teh zakonov ne bo znova zaustavljala. V predlagateljici referendumov SDS so ocenili, da so bili volivci zavedeni. Predsednik NSi Matej Tonin pa je menil, da je na slovenski desnici potrebna temeljita samorefleksija, kako naprej. Dodal je, da vsake volitve, v katerih se pojavi Janez Janša, postanejo iracionalne in emocionalne. Dan kasneje je dodal še napoved, da NSi z vlado, ki bi jo vodil Janša, ne bo več sodelovala. Janšo je k umiku pozvala tudi nekdanja predsednica NSi Ljudmila Novak.

LJUBLJANA - Predsednik programskega sveta RTVS Peter Gregorčič je ob potrditvi novele zakona o RTVS na referendumu napovedal, da se bo po objavi zakona v uradnem listu obrnil na ustavno sodišče. Rezultate je sicer komentiral kot pričakovane.

LJUBLJANA - Stavkovni odbor novinarskih sindikatov RTVS je pozdravil podporo zakonu o RTVS na referendumu. Nevladne organizacije, ki so se vključile v referendumsko kampanjo o noveli zakona o RTVS, pa so vodstvo RTVS pozvale k odstopu. Predsednica Društva novinarjev Slovenije Petra Lesjak Tušek je ocenila, da je javnost prepoznala pomen neodvisnega novinarstva in da je narejen prvi korak v smeri resničnega umika politike iz RTVS.

PONEDELJEK, 28. novembra

ZAGREB - Predsednik republike Borut Pahor se je mudil na dvodnevnem obisku na Hrvaškem, ki je bil zadnji uradni obisk v tujini v njegovem predsedniškem mandatu. Sestal se je s hrvaškim predsednikom Zoranom Milanovićem. Odnose med državama sta oba predsednika ocenila kot odlične in se strinjala, da sta k temu prispevala tudi sama. Pahor se je popoldne srečal tudi s hrvaškim premierjem Andrejem Plenkovićem in predsednikom sabora Gordanom Jandrokovićem. Dan kasneje je potekal poslovni dogodek s slovenskimi in hrvaškimi gospodarstveniki.

LJUBLJANA - DZ je potrdil vladno novelo zakona o dohodnini, ki bo ustavila postopno zviševanje splošne olajšave do leta 2025 ter odpravila nekatere razbremenitve, potrjene spomladi v času prejšnjega sklica parlamenta. Splošna olajšava, ki jo lahko uveljavljajo vsi zavezanci za dohodnino, se s 1. 1. 2023 tako ne bo zvišala na 5500 evrov, pač pa le na 5000 evrov. Nadaljnja postopna zvišanja na 7500 evrov do leta 2025 se ob tem odpravljajo. Poslanci SDS so glasovali proti, v NSi so se vzdržali. Pred tem je DZ 25. 11. na izredni seji zavrnil predlog SDS za razpis posvetovalnega referenduma o tej noveli.

KIJEV - Obrambni minister Marjan Šarec se v ukrajinski prestolnici srečal z ukrajinskim kolego Oleksijem Reznikovim. Izrazil je solidarnost in podporo Slovenije Ukrajini in zagotovil podporo slovenske vlade pri obnovi uničene infrastrukture.

LJUBLJANA - Na nemškem veleposlaništvu so se z začudenjem odzvali na izjavo poslanca SDS Branka Grimsa, ki je v oceni referendumov razmere v Sloveniji primerjal s tistimi v Nemčiji leta 1933. V sporočilu za medije so navedli nekaj dejstev iz nemške zgodovine, ob tem pa poudarili, da Slovenija kot del EU, kjer lahko vsakdo glasuje brez pritiska in strahu, nima nič skupnega z Nemčijo leta 1933.

LJUBLJANA - Skupščina največjega slovenskega trgovca s plinom Geoplin je dala soglasje k podaljšanju pogodbe o posojilu, s katerim bo največji družbenik, Petrol, zagotovil likvidnost in nadaljnje nemoteno poslovanje. Poslovodstvo Geoplina je ocenilo, da v trenutnih tržnih okoliščinah dokapitalizacija družbe ni potrebna.

LJUBLJANA - Sindikat delavcev trgovine Slovenije je s predstavniki trgovskih družb po več mesecih pogajanj uspel doseči dogovor glede postavljenih zahtev po višjih plačah. Stavke, ki je konec minulega tedna visela v zraku, ne bo, je potrdil generalni sekretar sindikata Ladi Rožič.

LJUBLJANA - Podpora vladi je v novembrski anketi Mediane za POP TV rekordna, saj Golobovo vlado podpira skoraj 60 odstotkov vprašanih, kar je največ od njenega oblikovanja, nasprotuje pa ji skoraj 30 odstotkov. Med strankami ima najvišjo podporo Golobovo Gibanje Svoboda, ki bi ga obkrožil vsak tretji anketiranec, SDS pa vsak peti.

LJUBLJANA - Medijska družba United Media, sicer del United Group, je sklenila prevzem 71-odstotnega deleža medijske družbe Adria Media Ljubljana. United Media, ki je del skupine United Group, ima v Sloveniji spletni portal blagovne znamke N1. Pod okrilje skupine sodijo še Telemach, portal Shoppster in športni programi Sport Klub.

LJUBLJANA - V 85. letu starosti je umrl fotograf Joco Žnidaršič.

TOREK, 29. novembra

LJUBLJANA - Po večmesečnih pogajanjih vladna stran in reprezentativni sindikati zdravnikov in zobozdravnikov niso sklenili dogovora, čeprav so imeli na mizi 20-odstotni dvig plač za večino zdravnikov. V Fidesu so napovedali možnost zaostrovanja sindikalnih aktivnosti, o čemer se bo v anketi izrekalo članstvo, odnose je skazilo tudi razkritje domnevnih telefonskih pritiskov ministra za zdravje Danijela Bešiča Loredana na podpredsednika Fidesa Gregorja Zemljiča. Minister je zatrdil, da ni šlo za grožnje, pač pa so ga "odnesla čustva". Zoper ministra vodi postopek KPK. Je pa ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik pojasnila, da za uveljavitev sporazuma, ki predvideva dvig zdravniških plač, zadostuje že podpis enega sindikata.

BRDO PRI KRANJU - Vodilni gospodarstveniki so si na vrhu gospodarstva v organizaciji GZS zastavili nove razvojne cilje do leta 2030. Med njimi so 95 milijard evrov prihodkov od izvoza, 88.000 evrov dodane vrednosti na zaposlenega in 3200 evrov povprečne bruto plače. Izpostavili so nujnost povezovanja, digitalizacije in zelenega prehoda, v središču razprav pa je bilo predvsem sprejemanje ukrepov za energetsko draginjo pri podjetjih in ostalih velikih porabnikih.

LJUBLJANA - NLB je pred kratkim ustanovila novo lizinško družbo v Severni Makedoniji ter pridobila vsa potrebna soglasja in kupila lizinško družbo v Srbiji; družbi bosta s prvimi aktivnostmi začeli prihodnji mesec.

LJUBLJANA - Marca sklenjena pogodba o Telekomovem nakupu 100-odstotnega deleža družbe Actual I.T. je bila zaradi neizpolnitve odložnih pogojev razveljavljena in je prenehala veljati, so prek spletne strani Ljubljanske borze sporočili iz Telekoma Slovenije. Telekom namreč za posel ni uspel pridobiti dovoljenja varuha konkurence.

LJUBLJANA - Predsednik vlade Robert Golob in minister za izobraževanje, znanost in šport Igor Papič sta obiskala NUK in se srečala z vidstvom. Napovedala sta, da so glede gradnje NUK II tik pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja, gradnjo bodo začeli leta 2023. Vrednost projekta, ki naj bi bil končan leta 2026, je 102 milijona evrov.

JESENICE - Svet Splošne bolnišnice Jesenice je na seji sprejel predlog za razrešitev Marka Toplaka z mesta direktorja bolnišnice in za v. d. direktorice izbral Petro Rupar. Sklep bo stopil v veljavo, ko bo svoje soglasje podala še vlada.

LJUBLJANA - Slovenska škofovska konferenca (SŠK) je na dvodnevnem plenarnem zasedanju na temo zaščite mladoletnih v Katoliški cerkvi spregovorila o obravnavi spolnega nasilja in ustanovitvi neodvisne komisije za zaščito otrok, ki jo želi SŠK v Sloveniji ustanoviti v prihodnjih mesecih.

LJUBLJANA - Na ljubljanskem okrožnem sodišču bi se moralo začeti novo, že tretje sojenje v zadevi Balkanski bojevnik, vendar glavne obravnave ni bilo, ker je več obtoženih opravičilo svojo odsotnost. Višja državna tožilka Blanka Žgajnar je v izjavi za medije poudarila, da je do nastopa zastaranja primera še približno leto dni.

BRUSELJ - Ob 330. obletnici rojstva v Piranu rojenega skladatelja in violinista Giuseppeja Tartinija so v Evropskem parlamentu v Bruslju uradno odprli razstavo o glasbeniku, ki je živel razpet med več kulturami. Pri pripravi razstave, ki bo na ogled do petka, je sodelovalo vseh osem evropskih poslancev iz Slovenije. Razstava na 20 panojih prikazuje različne vidike Tartinijevega delovanja.

SREDA, 30. novembra

LJUBLJANA - Premier Robert Golob je po prvi seji Sveta za nacionalno varnost (SNAV) v mandatu nove vlade dejal, da dokler imajo Ukrajinci voljo do vojaške obrambe, je moralna dolžnost, da jih podpiramo. SNAV je bil po njegovih besedah enoten v oceni glede podpore ukrajinskemu ljudstvu pri uveljavljanju pravice do samoobrambe. Na seji so poleg članov sveta sodelovali tudi predsednik republike Borut Pahor, predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič ter predstavniki vseh političnih strank in narodnih manjšin v državnem zboru.

BUKAREŠTA - Zunanji ministri Nata so na zasedanju potrdili podporo Ukrajini pri soočanju z rusko agresijo ter obsodili napade na kritično infrastrukturo in poboje civilistov. Slovenija bo Ukrajini še naprej pomagala s humanitarno pomočjo in pri obnovi infrastrukture kot tudi pri sprejemu beguncev, je dejala zunanja ministrica Tanja Fajon.

LJUBLJANA - Notranja ministrica Tatjana Bobnar se je s srbskim kolegom Bratislavom Gašićem pogovarjala predvsem o obvladovanje migracij. Osredotočila sta se na vizumske režime v Srbiji in drugih državah Zahodnega Balkana, saj v Slovenijo in druge članice Evropske unije prihajajo migranti, ki doslej niso bili del migracijskih tokov.

LJUBLJANA - Začela je veljati uredba, ki omejuje cene elektrike za velike poslovne odjemalce. To je prvi iz niza ukrepov za naslovitev energetske draginje za podjetja, vlada pa napoveduje še sprejetje ukrepov za subvencioniranje cen energentov ter čakanja na delo in skrajšanega delovnega časa.

LJUBLJANA - Sindikati zdravstva in socialnega varstva so po več kot dvomesečnih pogajanjih z vlado glede odprave plačnih nesorazmerij ter sprejetja standardov in normativov zbližali stališča, parafiranje sporazuma napovedujejo za začetek decembra. Dogovor pa ne vključuje dela medicinskih sester in drugega osebja iz skupine E3, ki so bili manjšega zvišanja plač deležni novembra lani.

LJUBLJANA - Upokojenci in prejemniki invalidskih nadomestil so na svoje račune prejeli za 4,5 odstotka višje pokojnine oz. nadomestila. Vlada se je za ta ukrep odločila z namenom, da jim pomaga v času draginje. Finančne posledice ukrepa so ocenjene na približno 22 milijonov evrov mesečno, sredstva je zagotovil proračun.

LJUBLJANA - Generalni direktor Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) Aleš Cantarutti je na seji upravnega odbora zbornice podal nepreklicen odstop s funkcije. Mandat bo po dogovoru z vodstvom GZS sklenil 31. 12. Za odstop se je odločil iz osebnih razlogov. Predsednik GZS Tibor Šimonka je za novo generalno direktorico predlagal Vesno Nahtigal.

LJUBLJANA - Letna inflacija je bila po podatkih statističnega urada novembra pri 10 odstotkih, potem ko se je oktobra prvič po nekaj mesecih spustila pod to mejo. K povprečni rasti cen so največ prispevale cene prehranskih izdelkov, ki so se v letu dni zvišale za 19 odstotkov, sledile so cene goriv in energije z 19,1-odstotno rastjo. Na mesečni ravni so se cene življenjskih potrebščin zvišale za 0,9 odstotka.

LJUBLJANA - V Narodni galeriji so odprli razstavo Matej Sternen (1870-1949). Po skoraj pol stoletja od zadnje monografske predstavitve verjetno najbolj plodnega slikarja izmed četverice slovenskih impresionistov je razstava njegovih del postavljena na treh lokacijah, na ogled bo do aprila 2023.

ČETRTEK, 1. decembra

LJUBLJANA - Vlada je sprejela predlog interventnega zakona o nujnem posredovanju za obravnavo visokih cen energije, ki vključuje ukrepe za zmanjšanje porabe elektrike v času največje obremenitve omrežja ter preusmeritev prihodkov od prodaje elektrike nad določeno ceno v državni proračun. Obravnavala je tudi predlog zakona o pomoči gospodarstvu zaradi energetske draginje v letu 2023, ocenjen na okoli 1,2 milijarde evrov. Na GZS so nad predlogom interventnega zakona, pričakujejo dodatno shemo pomoči.

LJUBLJANA - Vlada je odločila, da bo Slovenija iz Turčije sprejela 50 državljanov Sirije ali Afganistana, ki so pri Uradu visokega komisarja ZN registrirani kot begunci in se jim lahko prizna status begunca v Sloveniji. Ministrstvo za notranje zadeve bo v sodelovanju z uradom vlade za oskrbo in integracijo migrantov izvedbeni načrt sprejema pripravilo do 31. 1. 2023.

LODŽ - Zunanja ministrica Tanja Fajon je prvi dan zasedanja zunanjih ministrov Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (Ovse) vnovič obsodila vojno v Ukrajini ter kršitev zavez in načel Ovseja, katere članici sta tudi Rusija in Ukrajina. Zagotovila je, da bo Slovenija še naprej podpirala vse napore, ki so usmerjeni v zagotavljanje odgovornosti za storjena kazniva dejanja v Ukrajini.

LJUBLJANA - DVK je skrajšala rok za sprejem poročila o izidu referendumskega glasovanja. Poročilo bodo predvidoma sprejeli na seji 15. 12., zakoni o vladi, o RTVS in o dolgotrajni oskrbi, ki so na nedeljskem referendumskem glasovanju dobili večinsko podporo volivcev, bodo tako po napovedih v veljavo stopili še pred koncem leta.

LJUBLJANA - Vlada je Boštjana Lindava z 2. 12. znova imenovala za vršilca dolžnosti generalnega direktorja policije, mandat mu velja največ šest mesecev. Na položaj generalnega direktorja Obveščevalno-varnostne službe ministrstva za obrambo pa je za obdobje petih let imenovala Andreja Feferja, ki je do sedaj to funkcijo opravljal kot vršilec dolžnosti.

LJUBLJANA - Nadzorni svet Darsa je s člani uprave Petrom Gašperšičem, Romano Fišer in Boštjanom Riglerjem sklenil dogovor o predčasnem prenehanju mandatov. Gašperšič edini ostaja še naprej zaposlen v Darsu, Fišerjeva in Rigler pa ga s 15. 12. zapuščata. Predsednik uprave Valentin Hajdinjak medtem ostaja na položaju, prav tako delavski direktor Rožle Podboršek.

LJUBLJANA - Vlada je razrešila vodjo inšpektorata za okolje in prostor Franca Rančigaja ter za vršilko dolžnosti glavne inšpektorice za največ šest mesecev imenovala Martino Gašperlin. Rančigajevo razrešitev je prejšnji teden predlagal minister za okolje in prostor Uroš Brežan zaradi neukrepanja inšpekcije ob okoljski nesreči v Uniorju konec oktobra.

LJUBLJANA - Slovenija je uradno začela predsedovanje Strategiji EU za Podonavje, ki ga je sicer prevzela 1. 11. V okviru otvoritvenega dogodka so predstavili prioriteti v času enoletnega predsedovanja.

CELJE - Predsednik SDS Janez Janša na predobravnavnem naroku na okrožnem sodišču ni priznal krivde za obtožbo o žaljivi obdolžitvi, za katero je kazenski pregon kot zasebni tožilec sprožil nekdanji direktor STA Bojan Veselinovič. Z odvetnikom Francijem Matozom sta predlagala vrsto prič, sojenje pa se bo začelo predvidoma sredi marca.

RABAT - Medvladni odbor za varovanje nesnovne kulturne dediščine je na Unescov reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva vpisal čebelarstvo v Sloveniji in tradicijo reje lipicancev, ki je povezala osem držav - Avstrijo, Bosno in Hercegovino, Hrvaško, Italijo, Madžarsko, Romunijo, Slovaško in Slovenijo.

KOEBENHAVN - Zborovodkinja Martina Batič je bila izbrana za novo vodjo nacionalnega danskega zbora Danish National Vocal Ensemble, ki deluje pod okriljem danske nacionalne televizije.