Tedenski pregled - svet od 25. 11. do 1. 12.

Ljubljana, 2. decembra - Zunanji ministri članic Nata so potrdili podporo Ukrajini in obsodili ruske napade na kritično infrastrukturo. Bruselj vztraja pri predlogu za zamrznitev evropskih sredstev Madžarski in se zavzema, da se v EU zaseženo rusko premoženje uporabi za obnovo Ukrajine. Na Kitajskem so izbruhnili protesti proti strogim covidnim omejitvenim ukrepom.