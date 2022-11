Svet ZN za človekove pravice ustanovil misijo za ugotavljanje dejstev v Iranu

Ženeva, 24. novembra - Na izrednem zasedanju Sveta ZN za človekove pravice v Ženevi so članice danes obsodile nasilno zatiranje protestnikov v Iranu in v luči tega izglasovale ustanovitev misije za ugotavljanje dejstev. Kršitve človekovih pravic v Iranu sta ostro obsodila tudi premier Robert Golob in zunanja ministrica Tanja Fajon, ki je tudi nagovorila zasedanje.