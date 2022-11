Motoristi v Iranu ubili več protestnikov in pripadnikov varnostnih sil

Isfahan/Teheran, 17. novembra - Napadalci na motornih kolesih so v sredo streljali na protestnike in pripadnike varnostnih sil na jugu Irana in jih devet ubili, med njimi žensko in dva otroka, navedbe iranskih državnih medijev povzema francoska tiskovna agencija AFP. Oblasti so napadalce označile za teroriste.