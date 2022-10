Izšla monografija o Plečnikovi cerkvi za Bežigradom

Ljubljana, 22. oktobra - Ob letošnji 150-letnici rojstva arhitekta Jožeta Plečnika je pri Založbi Brat Frančišek izšla monografija Plečnik: Živim in mrtvim, Plečnikova cerkev za Bežigradom in arhitektove vizije za območje pokopališča. Knjiga je plod sodelovanja dveh umetnostih zgodovinarjev, krajinske arhitektke in dveh frančiškanov.