Francija, Nemčija in Italija z dogovorom o naslednji generaciji evropskih vesoljskih raket

Pariz, 22. novembra - Francija, Nemčija in Italija, ki finančno največ prispevajo Evropski vesoljski agenciji (ESA), so se danes dogovorile o naslednji generaciji vesoljskih raketnih sistemov Ariane 6 in Vega-C. Skupaj s predstavniki agencije so evropske države pozvale k enotnosti na področju vesolja in obljubile velike gospodarske koristi vlaganj v ESA.