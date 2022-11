EU bo vzpostavila lasten satelitski sistem za varnejše povezave

Bruselj, 18. novembra - Svet EU in Evropski parlament sta dosegla začasni dogovor o vzpostavitvi programa EU za varno povezljivost za obdobje 2023-2027, so v četrtek zvečer sporočili iz Bruslja. EU želi z vzpostavitvijo satelitskega omrežja zagotoviti varne komunikacije za podjetja in državljane ter utrditi svojo strateško avtonomijo.