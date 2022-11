Bistvo kohezijske politike mora po prepričanju ministrov ostati zmanjševanje razvojnih razlik med državami

Bruselj, 22. novembra - Evropski kohezijski ministri, med njimi tudi slovenski minister Aleksander Jevšek, so na srečanju v Bruslju razpravljali o dolgoročnih učinkih kohezijske politike na regije EU. Strinjali so se, da mora bistvo kohezijske politike kljub krizam v EU ostati zmanjševanje razvojnih razlik med državami in regijami.