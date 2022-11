Zaradi lažnega obvestila o vračilu davka ostal brez 8000 evrov

Kot so ob tem dodali na Policijski upravi Maribor, spletnim uporabnikom svetujejo, da dobro preverijo verodostojnost elektronskih sporočil, ki od njih zahtevajo vpis osebnih oziroma občutljivih podatkov.

Na Finančni upravi RS (Furs) prav tako opozarjajo, da gre za poskuse prevare in lažna sporočila, zato ljudi pozivajo, naj ne nasedajo in nikamor ne sporočajo ali vpisujejo svojih podatkov. Kot so sporočili že prejšnji teden, jih zavezanci vsak dan že skoraj dva tedna obveščajo o sporočilih, ki naj bi jih od njih dobili glede preplačila davka.

Ob tem poudarjajo, da so lažna sporočila vsak dan novih oblik in vse bolj dodelana, tako da so vizualno vse bolj podobna njihovi pravi celostni grafični podobi, zato zavezance ponovno pozivajo k skrajni previdnosti, saj gre za prevaro in lažna sporočila.

Prejemniki takšnih obvestil naj jih preprosto izbrišejo in nikamor ne vpisujejo nobenih podatkov, svetujejo na Fursu. Dodali so, da lahko svoje podatke glede stanja plačil in obveznosti pri njih vselej preverijo v eDavkih, prav tako se lahko z vprašanji obrnejo na njihov klicni center. Na številki 08 200 1001 so dosegljivi za fizične, na številki 08 200 1003 pa za pravne osebe.