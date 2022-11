Vlada v DZ poslala predlog uskladitev kazenskega zakonika z direktivami EU

Ljubljana, 21. novembra - Vlada je na današnji dopisni seji pripravila novelo kazenskega zakonika in jo poslala v obravnavo v DZ po skrajšanem postopku. Novela v štirih točkah usklajuje kazenski zakonik z direktivami EU, med drugim glede kaznivega dejanja trgovine z ljudmi, kjer prinaša tudi strožje kazni za javne uslužbence, ki so sodelovali pri tem, so sporočili po seji.