Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (21. 11.)

Ljubljana, 21. novembra - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o nedeljskih lokalnih volitvah v Sloveniji, na katerih so volivci petim županom, ki so na položaju od leta 1994, podelili že osmi mandat. Agencije so ob tem poročale tudi o odstopu nekdanjega kandidata za predsednika države Anžeta Logarja z mesta predsednika mestnega odbora SDS v Ljubljani.