Finance o izkazu drugega vseobsegajočega donosa (22. 11.)

Ljubljana, 21. novembra - Srečko Korber v komentarju Pirova zmaga rasti obrestnih mer piše o pomenu izkaza drugega vseobsegajočega donosa. Avtor navaja, da je ta postal zanimiv, saj v njem, poleg drugih informacij, najdemo tudi podatke o nerealiziranih dobičkih in izgubah pri vrednostnih papirjih, večinoma so to državne obveznice. Te pa letos precej izgubljajo vrednost.