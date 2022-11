Po mnenju opazovalcev SE bi morali v Sloveniji začeti razpravo o omejitvi županskih mandatov

Ljubljana, 21. novembra - V Sloveniji je visok nivo zaupanja v volilni sistem, ugotavljajo opazovalci Sveta Evrope (SE), ki so spremljali potek nedeljskih volitev. Po njihovem mnenju so nedeljske volitve potekale zgledno, ob čemer pa menijo, da so še možnosti izboljšav. Priporočajo tudi razmislek o omejitvi županskih mandatov na največ dva zaporedna mandata.