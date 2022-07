Slovenija primer dobre prakse odkrivanja in zdravljenja hepatitisa

Ljubljana, 28. julija - Danes obeležujemo svetovni dan hepatitisa, ki letos poteka pod geslom Ne moremo čakati! Infektologinja Mojca Matičič ob tem poudarja, da WHO Slovenijo navaja kot primer dobre prakse odkrivanja in zdravljenja bolnikov, okuženih s hepatitisom C. Po ocenah je v Slovenji trenutno še dobrih 1000 neodkritih bolnikov s hepatitisom C.