V Iranu zaradi odstranitve naglavnih rut aretirali dve vidni igralki

Teheran, 21. novembra - V Iranu so aretirali dve vidni igralki, ki sta izrazili solidarnost s protestnim gibanjem v državi in v očitnem dejanju kljubovanja v javnosti odstranili naglavni ruti. Hengameh Gaziani in Katajun Riahi so oblasti pridržale v okviru preiskave, ki je pod drobnogled vzela njune po njihovi oceni provokativne objave na družbenih medijih.