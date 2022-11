Pred pogajalci na COP27 prvi uradni osnutek sklepne izjave, konferenca podaljšana

Šarm el Šejk, 18. novembra - Pogajalci na podnebni konferenci ZN COP27 so dobili prvi uradni osnutek sklepne izjave. V njem je med drugim omenjena postopna opustitev uporabe premoga, ne pa tudi nafte in plina. Odprto ostaja vprašanje podnebnega financiranja. Vodstvo konference je medtem konferenco, ki naj bi se končala danes, že podaljšalo do sobote.