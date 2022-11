Guterres COP27 pozval k dogovoru glede kritja izgub in škode držav v razvoju

Šarm el Šejk, 17. novembra - Generalni sekretar Združenih narodov (ZN) Antonio Guterres je pozval države, naj na podnebni konferenci ZN COP27 sprejmejo dogovor o kritju izgub ranljivih držav, ki so jih prizadele naravne nesreče. Dan pred predvidenim koncem konference so se države namreč znašle na mrtvi točki glede vprašanja ustanovitve sklada za kritje izgube in škode.