Orban: Sankcije EU proti Rusiji so korak v smeri vojne

Budimpešta, 18. novembra - Madžarski premier Viktor Orban je danes znova ostro kritiziral politiko EU do Rusije in jo označil kot "zelo nevarno". Sankcije, ki jih povezava uvaja proti Rusiji, so namreč po njegovem korak proti vojni. Zatrdil je še, da ne bo dovolil dodatnega zadolževanja EU, s katerim želi ta v prihodnjem letu financirati 18 milijard pomoči Ukrajini.