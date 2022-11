Zaključuje se projekt Dobro za morje-dobro zame

Piran, 17. novembra - Ob iztekanju projekta Dobro za morje-dobro zame, ki ga je organiziralo društvo Aurata s partnerji, so danes na novinarski konferenci v Piranu predstavili njegove rezultate. Z akcijo ozaveščanja so opozarjali na pomen trajnostnega ribolova, dogodkov in delavnic pa se je udeležilo več kot 700 obiskovalcev, je povedala vodja operacije Tanja Nastovski.