S projektom Dobro za morje - dobro zame v osveščanje o trajnostnem ribištvu

Izola, 10. junija - Društvo Aurata, ki je nastalo kot glas ribičev je skupaj z Znanstveno-raziskovalnim središčem Koper in Morsko biološko postajo Piran pripravilo projekt Dobro za morje - dobro zame, ki je namenjen osveščanju zlasti mlajše generacije o trajnostnem ribištvu. Napovedujejo več delavnic in okroglih miz, pripravili pa so tudi posebno publikacijo.