Pirc Musar pojasnila izjavo o manjšinskih pravicah v Avstriji

S tem se je novoizvoljena predsednica odzvala na ostre kritike koroških Slovencev ob njeni nedavni izjavi v intervjuju za avstrijski ORF, da so manjšinske pravice v Avstriji "zgledno urejene".

Narodni svet koroških Slovencev (NSKS), ena od krovnih organizacij slovenske manjšine na avstrijskem Koroškem, je v sredinem sporočilu za javnost zapisal, da bi Pirc Musar kot odvetnica in novoizvoljena predsednica države "morala vedeti, da se niti državna pogodba iz leta 1919 niti državna pogodba iz leta 1955 nista zgledno izvajali ter da niso bile izpolnjene niti obljube koroškega parlamenta pred referendumom 1920 niti memorandum iz leta 2011".

"Pričakovala bi, da me bo kdo poklical, mi povedal," je v izjavi za slovensko uredništvo Rai v sredo še dejala Pirc Musar. "Če so me narobe razumeli, se jim opravičujem," je dodala.

Napovedala je še, da bo po nastopu položaja obiskala koroške Slovence. Kot je dejala, se mora z njimi pogovoriti. Dejala je, da bo prisluhnila njihovim težavam in da bo delala tudi zanje. "Tudi oni so v mojem srcu, v moji duši," je poudarila.

NSKS je v sredinem sporočilu za javnost med drugim predlagal, da bi Pirc Musar razmere na avstrijskem Koroškem lahko predstavili ob obisku, na katerega jo je ob izvolitvi povabil predsednik Skupnosti koroških Slovencev in Slovenk (SKS) ter župan Globasnice Bernard Sadovnik.

Predsednik NSKS Valentin Inzko pa je izrazil pripravljenost predstavnikov narodne skupnosti za obisk Ljubljane, kjer bi lahko predsednici čestitali za izvolitev in jo "objektivno seznanili s položajem manjšine".