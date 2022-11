Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (16. 11.)

Ljubljana, 16. novembra - Tuje tiskovne agencije so danes med drugim poročale o tem, kaj je novoizvoljena slovenska predsednica republike Nataša Pirc Musar med obiskom v Trstu dejala o sodelovanju z Italijo, širitvi EU na Zahodni Balkan in o pogledih na migrantsko vprašanje. Pisale so še o srečanju makedonske delegacije s slovenskim evroposlancem Klemnom Grošljem v Bruslju.