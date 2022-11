Večer o raketi, ki je padla na Poljsko (17. 11.)

Maribor, 16. novembra - Vojislav Bercko v komentarju Incident piše o tem, da Nato in Rusija na olajšanje sveta še nista v neposrednem konfliktu, saj naj bi raketo, ki je padla na Poljsko, z namenom odvračanja zračnih napadov izstrelile ukrajinske, in ne ruske sile. Avtor se sprašuje, kako se bo odzval Nato in kaj ta incident pomeni za nadaljnji potek vojne.