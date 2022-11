Družinski film Kapa Slobodana Maksimovića na rednem kinematografskem sporedu

Ljubljana, 17. novembra - Kinematografi po Sloveniji so z današnjim dnem na spored uvrstili prvi slovenski božični celovečerni film Kapa režiserja Slobodana Maksimovića. Film so v času pandemije posneli v prazni in božično okrašeni Ljubljani, del prizorov je nastal tudi v Zagrebu. Zgodba združi dečka brez vsega in deklico, ki ima vse.