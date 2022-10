Na festivalu otroškega in mladinskega filma Schlingel v fokusu slovenski film

Chemnitz, 7. oktobra - V nemškem mestu Chemnitz se bo v soboto začel festival otroškega in mladinskega filma, ki v svojem žanru velja za največjega v Nemčiji. V fokusu letošnjega 27. festivala, ki bo potekal do 15. oktobra, je slovenski film. V tekmovalni program so se uvrstili trije slovenski filmi, v program Panorama dva in v program kratkih filmov eden.