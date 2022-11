Zaloge nafte in naftnih derivatov v OECD na najnižji ravni po letu 2004

Pariz, 15. novembra - Mednarodna agencija za energijo (IEA) je zvišala napoved svetovnega povpraševanja po nafti v tem letu, in sicer za 2,1 milijona 159-litrskih sodov dnevno na 99,8 milijona sodov dnevno. Ob tem je objavila, da so zaloge nafte in naftnih derivatov v Organizaciji za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) padle na najnižjo raven po letu 2004.