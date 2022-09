IEA predvsem zaradi Kitajske znižala napoved povpraševanja po nafti

Pariz, 14. septembra - Zaprtja javnega življenja na Kitajskem zaradi širjenja okužb s covidom-19 in upočasnitev aktivnosti v razvijajočih se gospodarstvih po navedbah Mednarodne agencije za energijo (IEA) znižujejo povpraševanje po nafti. Letos naj bi zraslo za dva milijona 159-litrskih sodov dnevno, in ne za 2,1 milijona, kot so zapisali v prejšnji napovedi.