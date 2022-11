V ospredju vrha G20 med drugim odnosi med ZDA in Kitajsko ter Ukrajina

Bali, 15. novembra - Na indonezijskem otoku Bali bo danes in jutri potekal vrh skupine 20 največjih svetovnih gospodarstev (G20). V ospredju srečanja bodo predvsem odnosi med ZDA in Kitajsko, vojna v Ukrajini, prehranska in energetska kriza, vojaške aktivnosti Severne Koreje ter podnebne spremembe. Skupne izjave ob koncu vrha po vsej verjetnosti ne gre pričakovati.