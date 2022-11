Na vrhu G20 v Indoneziji v ospredju odnosi med ZDA, Rusijo in Kitajsko

piše Luka Krek

Bali, 13. novembra - Na indonezijskem otoku Bali bo v torek in sredo vrh skupine G20, ki se ga bodo udeležili voditelji 20 največjih svetovnih gospodarstev in razpravljali o številnih perečih temah. V ospredju bodo med drugim odnosi med ZDA in Kitajsko ter vojna v Ukrajini, vrha pa se kljub povabilu ne bo udeležil ruski predsednik Vladimir Putin.