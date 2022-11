Na strokovnem srečanju gostincev v Laškem o višji dodani vrednosti

Laško, 14. novembra - Na 14. strokovnem srečanju gostincev v Laškem so udeleženci skušali odgovoriti na vprašanje, kako v gostinstvu zagotoviti višjo dodano vrednost. Ocenili so, da lahko k temu pripomore digitalizacija, dobra komunikacija z gosti in tudi ustrezno plačilo zaposlenih. Za udeležence srečanje je trenutno največja skrb energetska kriza.