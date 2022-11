Prihodnji teden v Laškem osrednji strokovni dogodek slovenskega turizma

Ljubljana, 9. novembra - V Laškem se bodo od ponedeljka do srede odvijali letošnji Dnevi slovenskega turizma, osrednji strokovni dogodek v turizmu, ki ga v partnerstvu s STO pripravljajo vse večje partnerske ustanove s področja turizma v Sloveniji. Predstavniki nekaterih partnerskih ustanov so danes spregovorili o izzivih in prihodnosti slovenskega turizma.