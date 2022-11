Primorske novice o rezultatu predsedniških volitev (14. 11.)

Koper, 13. novembra - Denis Sabadin v komentarju Zmaga Pirc Musar in nikogar drugega piše o tem, da je edina zmagovalka predsedniških volitev Nataša Pirc Musar. Do presenečenja ni prišlo, zmage se lahko s Pirc Musarjevo veselita tudi Robert Golob in Tanja Fajon, kljub temu da je desni pol ponovno poražen, pa se lahko zmagovalno počuti tudi Anže Logar.