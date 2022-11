Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (12. in 13. 11.)

Ljubljana, 13. novembra - Tuje tiskovne agencije so obsežno poročale o drugem krogu predsedniških volitev in zmagi Nataše Pirc Musar, ki je s približno 54 odstotki podpore volivk in volivcev premagala Anžeta Logarja in tako postala prva predsednica v zgodovini države. Pisale so še o oceni, ki jo je Sloveniji dodelila bonitetna agencija Fitch.