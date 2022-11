Za inovacije na področju kmetijstva dodatnih 2,9 milijona evrov

Ljubljana, 12. novembra - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo nov, peti razpis za dodelitev nepovratne podpore za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij v okviru evropskega partnerstva za inovacije na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti. Na voljo je 2,88 milijona evrov.