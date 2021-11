Projekti evropskega partnerstva za inovacije v kmetijstvu že dajejo rezultate

Laško, 23. novembra - Po treh letih izvajanja so na voljo zaključki prvih devetih projektov evropskega partnerstva za inovacije, ki ponujajo rešitve za konkretne izzive kmetov. Danes so jih predstavili na dogodku v Laškem, ko so pripravili tudi okroglo mizo, kjer je bilo slišati, da so tovrstni projekti zelo koristni, vse več je tudi zanimanja za sodelovanje.