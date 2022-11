V Ženevi neformalni sestanek ZN in Rusije glede sporazumov o izvozu čez Črno morje

Ženeva, 11. novembra - Predstavniki Združenih narodov so se danes v Ženevi s predstavniki Rusije pogovarjali o sporazumih glede izvoza žita in gnojil čez Črno morje. ZN si prizadevajo, da bi veljavnost sporazuma o žitu, ki sta ga ruska in ukrajinska stran ob posredovanju ZN in Turčije podpisali julija, podaljšali za eno leto, poroča francoska tiskovna agencija AFP.