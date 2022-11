Zelenski: Okoli Hersona plapola že na desetine ukrajinskih zastav

Mikolajiv/Kijev/Washington, 11. novembra - Po umiku ruske vojske so ukrajinske sile okoli mesta Herson dvignile že na desetine ukrajinskih zastav, je v četrtek zvečer sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Ob tem je opozoril, da so ruske enote za seboj pustile "na tisoče neeksplodiranih bomb". ZDA so Kijevu medtem namenile novo vojaško pomoč v vrednosti 400 milijonov dolarjev.