Ukrajinske sile napredujejo ob ruskem umiku iz Hersona

Kijev/Moskva, 10. novembra - Ruske sile so danes začele z umikom z desnega brega reke Dneper v regiji Herson, kjer so ukrajinske sile osvobodile novih 12 vasi. Po navedbah načelnika ukrajinskega generalštaba Valerija Zalužnega je ukrajinska vojska od začetka oktobra napredovala 36 kilometrov v notranjost regije Herson, ki so jo Rusi zasedli kmalu po začetku invazije.